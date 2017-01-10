Окмотпресс: Сообщение от 10.01.2017 г. об освобождении Замирбека Осмонова от должности председателя Государственной налоговой службы

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 января, подписал распоряжение, согласно которому Осмонов Замирбек Бабакулович освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



