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Окмотпресс: Сообщение от 10.01.2017 г. о назначении Айбека Кадыралиева председателем Государственной финансовой разведки

10/01/17 17:50

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 января, подписал распоряжение, согласно которому Кадыралиев Айбек Джумабаевич назначен председателем Государственной финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42943/

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