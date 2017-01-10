Окмотпресс: Сообщение от 09.01.2017 г. о внесении дополнений и изменений в некоторые решения правительства

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Постановления №10 от 6 января 2017 года
О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики
В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики, поддержки отечественной нефтегазодобывающей отрасли, оперативного реагирования на изменение цен на рынке нефтепродуктов, снижения зависимости от импорта нефтепродуктов и своевременного выполнения задания по созданию необходимого запаса топлива теплоснабжающими предприятиями, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О деятельности республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду» от 8 мая 2014 года № 250 следующие дополнения:
приложение 1 к вышеуказанному постановлению:
- дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики;»;
- дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«генеральный директор открытого акционерного общества «Чакан ГЭС» (по согласованию);».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года» от 26 апреля 2016 года № 215 следующие изменения и дополнение:
- абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
- абзац третий пункта 10 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках» конкурсным комиссиям министерств и административных ведомств, государственному предприятию «Кыргызжилкоммунсоюз» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, открытому акционерному обществу «Электрические станции» (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 года, исключить для открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» требование о предоставлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута.»;
- приложение 14 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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