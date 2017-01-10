Окмотпресс: Сообщение от 09.01.2017 г. о Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами

Постановления №6 от 4 января 2017 года



В целях совершенствования системы управления государственными финансами, а также приведения в соответствие с законодательством в сфере бюджетного права Положения о подведомственном подразделении уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета в части администрирования бюджетных кредитов, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Переименовать Государственный фонд развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики в Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики.



2. Утвердить Положение о Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению.



3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 114 следующие изменения и дополнение:



- абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;



- в схеме управления Министерства финансов Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:



позицию «Государственный фонд развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики» заменить позицией «Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики»;



- пункт 15 Положения о Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденного вышеуказанным постановлением, после слова «структурных» дополнить словами «и подведомственных».



4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Вопросы Министерства финансов Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 114» от 7 мая 2013 года № 251.



5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.