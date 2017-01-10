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Окмотпресс: Сообщение от 09.01.2017 г. о внесении изменения в постановление о предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики

10/01/17 10:55

Постановления №9 от 6 января 2017 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473

В целях дальнейшей реализации мероприятий по организации и качественному ведению статистики взаимной торговли товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза при сборе статистических данных от физических лиц, в соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О предельной штатной численности и об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующее изменение:

- в пункте 6 приложения 2 к вышеназванному постановлению цифры «848» и «615» заменить соответственно цифрами «860» и «627».

2. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке изыскать денежные средства, необходимые для реализации настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 15 января 2017 года.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/42949/

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