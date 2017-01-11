Окмотпресс: Сообщение от 11.01.2017 г. о реорганизации ГП «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция»

Постановления №717 от 30 декабря 2016 года



О реорганизации государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики



В целях оптимизации деятельности государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 92-94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Реорганизовать государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики путем присоединения к нему государственного предприятия «Сокулукская гидрогеологическая партия» и государственного предприятия «Ошская гидрогеологическая партия».



2. Утвердить Устав государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики согласно приложению.



3. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в трехмесячный срок утвердить передаточные акты реорганизуемых юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков



Приложение

Устав государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики



1. Общие положения



1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и регламентирует деятельность государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее — Предприятие).



2. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, а также настоящим Уставом.



3. Предприятие является правопреемником государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, государственного предприятия «Сокулукская гидрогеологическая партия» и государственного предприятия «Ошская гидрогеологическая партия».



4. Учредителем Предприятия является Правительство Кыргызской Республики.



Предприятие находится в непосредственном подчинении уполномоченного государственного органа по разработке и реализации государственной политики в сфере недропользования (далее — отраслевой государственный орган).



Предприятие является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, обладает обособленным имуществом и осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета.



5. Полное наименование Предприятия:



- на государственном языке:



«Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы «Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясы» мамлекеттик ишканасы»;



- на официальном языке:



«Государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики».



6. Сокращенное наименование Предприятия:



- на государственном языке: «ККГГЭ» МИ»;



- на официальном языке: «ГП «ККГГЭ».



7. Предприятие вправе в установленном порядке создавать филиалы и представительства, а также образовывать фонды за счет средств от производственной деятельности.



Предприятие имеет следующие филиалы:



- Северный филиал «Сокулукская гидрогеологическая партия»;



- Южный филиал «Ошская гидрогеологическая партия».



8. Предприятие не является собственником имущества, переданного ему на праве хозяйственного ведения.



Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в национальной и иностранной валюте в банковских учреждениях Кыргызской Республики, печать, бланки с фирменным наименованием, штамп и другие необходимые атрибуты.



9. Юридический адрес Предприятия: 720739, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Эркиндик, 2.



2. Задачи и функции Предприятия



10. Основными задачами Предприятия являются:



- поисково-разведочные, гидрогеологические работы для водоснабжения городов, промышленных предприятий, сельских населенных пунктов, орошения земель и обводнения пастбищ;



- выполнение на основании договора работ по проектированию, бурению и эксплуатации скважин на воду;



- геоэкологические исследования, инженерно-геологические и гидрогеологические съемки, изучение состояния подземных вод с целью их охраны от истощения и загрязнения, ведение регионального наблюдения за режимом подземных вод по стационарной сети скважин;



- изучение инженерно-геологического состояния плотин высокогорных озер Кыргызской Республики для прогноза их селевой опасности;



- изучение экзогенных геологических процессов;



- изучение режима оползневых процессов для прогноза и предупреждения катастрофических проявлений;



- изучение процесса подтопления;



- разработка легенд карт, методик и требований к гидрогеологическим исследованиям, применительно к современным условиям производства в Кыргызской Республике;



- производство и реализация товаров народного потребления и оказание физическими и юридическими лицами услуг по водоснабжению и другим направлениям, не запрещенным законодательством Кыргызской Республики.



11. В соответствии с возложенными задачами Предприятие выполняет следующие функции:



- поиск и разведка месторождений подземных пресных, термальных и минеральных вод;



- проведение гидрогеологических, геоэкологических, инженерно-геологических и других специализированных геолого-гидрогеологических работ, а также изучение экзогенных геологических процессов;



- бурение скважин по заявкам заказчиков, обслуживание и ремонт эксплуатационных скважин на воду;



- составление проектов на проведение гидрогеологических, инженерно-геологических работ и бурение эксплуатационных скважин на подземные воды на договорных началах;



- подготовка гидрогеологических информационных материалов для нужд потенциальных пользователей;



- выполнение других видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики и отвечающих целям настоящего Устава.



Предприятие осуществляет свою деятельность на основании лицензий (разрешений), выданных соответствующими государственными органами на виды деятельности, подлежащие лицензированию (разрешению) в установленном порядке.



3. Права и обязанности Предприятия



12. Предприятие для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Уставом, вправе:



- заключать в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке сделки (договоры, контракты) и осуществлять иные юридические действия (в том числе кредитные, вексельные и банковские операции);



- приобретать товары, работы и услуги в порядке, установленном законодательстве Кыргызской Республики;



- учреждать в установленном порядке свои представительства и филиалы, необходимые для осуществления деятельности, в соответствии с настоящим Уставом;



- устанавливать условия, порядок и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;



- вести в установленном порядке экспортные и импортные операции на внешнем рынке;



- иметь собственные основные средства и оборотные средства, состоящие из национальной и валютной частей, а также образовывать фонды за счет средств от производственной деятельности;



- пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте;



- производить расчет за выполненные договорные работы перечислением на расчетный счет и наличными денежными средствами.



13. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада (пая) в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.



Защита имущественных прав Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Изъятие у Предприятия основных фондов, оборотных средств и иного используемого Предприятием имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.



14. Режим работы и отдыха работников Предприятия, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются нормами трудового законодательства Кыргызской Республики и коллективным договором Предприятия.



15. Убытки, причиненные в результате нарушения имущественных прав государственными органами, юридическими лицами и гражданами, возмещаются Предприятию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



16. Предприятие обязано:



- принимать меры по обеспечению сохранности государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия;



- обеспечивать безопасные условия труда для работников Предприятия и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;



- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Предприятия;



- своевременно выполнять обязательства по платежам в бюджет и другим платежам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;



- своевременно представлять отчеты в соответствующие органы, уплачивать налоги и иные платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством Кыргызской Республики.



17. Работники Предприятия обязаны хранить государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, в том числе после прекращения работы на Предприятии в течение периода, установленного законодательством Кыргызской Республики, сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан.



4. Управление Предприятием



18. Непосредственное управление Предприятием осуществляет директор.



19. Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики из числа лиц, предложенных руководителем отраслевого государственного органа.



Директор Предприятия имеет одного заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.



20. Директор Предприятия:



- подчиняется в своей работе руководителю отраслевого государственного органа;



- руководит деятельностью Предприятия и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Предприятие;



- обеспечивает выполнение решений Правительства Кыргызской Республики и отраслевого государственного органа;



- без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы во всех государственных органах и организациях республики, в судах общей юрисдикции, заключает договоры, открывает в банках расчетные и другие счета, подписывает банковские и финансовые документы и выдает доверенности;



- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех работников Предприятия, и организует проверку их исполнения;



- осуществляет контроль за деятельностью подразделений Предприятия, утверждает их планы и отчеты;



- утверждает по согласованию с отраслевым государственным органом структуру и штатную численность Предприятия, определяет условия и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;



- утверждает годовые и текущие планы работы Предприятия по согласованию с отраслевым государственным органом;



- назначает на должности и освобождает от должности работников Предприятия в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;



- утверждает должностные инструкции, режим работы, положение об оплате труда и премировании работников Предприятия;



- применяет к работникам Предприятия меры поощрения и дисциплинарного взыскания;



- совершает иные действия, необходимые для выполнения задач и функций Предприятия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом входят в компетенцию отраслевого государственного органа.



Решения директора принимаются в виде приказов и распоряжений.



21. В отсутствие директора Предприятия его обязанности исполняет заместитель директора на основании соответствующего приказа.



5. Имущество Предприятия и финансы



22. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные активы, а также иные материальные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.



23. Прибыль, получаемая Предприятием и его подразделениями в результате хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



Часть чистой прибыли в установленных размерах и в сроки подлежит перечислению на расчетный счет уполномоченного государственного органа по управлению государственным имуществом, с последующим направлением в республиканский бюджет. Остаток чистой прибыли используется для создания фондов Предприятия.



24. Предприятие имеет право самостоятельно определять порядок формирования, использования и размеры фондов.



25. Предприятие ведет учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.



6. Реорганизация, ликвидация Предприятия



26. Реорганизация, ликвидация Предприятия осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



27. Документы Предприятия хранятся и используются в соответствии с законами Кыргызской Республики «О недрах» и «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».



