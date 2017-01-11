Окмотпресс: Сообщение от 11.01.2017 г. о реорганизации ГП «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция»

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Постановления №717 от 30 декабря 2016 года
О реорганизации государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
В целях оптимизации деятельности государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 92-94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Реорганизовать государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики путем присоединения к нему государственного предприятия «Сокулукская гидрогеологическая партия» и государственного предприятия «Ошская гидрогеологическая партия».
2. Утвердить Устав государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики согласно приложению.
3. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в трехмесячный срок утвердить передаточные акты реорганизуемых юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков
Приложение
Устав государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и регламентирует деятельность государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее — Предприятие).
2. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, а также настоящим Уставом.
3. Предприятие является правопреемником государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, государственного предприятия «Сокулукская гидрогеологическая партия» и государственного предприятия «Ошская гидрогеологическая партия».
4. Учредителем Предприятия является Правительство Кыргызской Республики.
Предприятие находится в непосредственном подчинении уполномоченного государственного органа по разработке и реализации государственной политики в сфере недропользования (далее — отраслевой государственный орган).
Предприятие является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, обладает обособленным имуществом и осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета.
5. Полное наименование Предприятия:
- на государственном языке:
«Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы «Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясы» мамлекеттик ишканасы»;
- на официальном языке:
«Государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики».
6. Сокращенное наименование Предприятия:
- на государственном языке: «ККГГЭ» МИ»;
- на официальном языке: «ГП «ККГГЭ».
7. Предприятие вправе в установленном порядке создавать филиалы и представительства, а также образовывать фонды за счет средств от производственной деятельности.
Предприятие имеет следующие филиалы:
- Северный филиал «Сокулукская гидрогеологическая партия»;
- Южный филиал «Ошская гидрогеологическая партия».
8. Предприятие не является собственником имущества, переданного ему на праве хозяйственного ведения.
Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в национальной и иностранной валюте в банковских учреждениях Кыргызской Республики, печать, бланки с фирменным наименованием, штамп и другие необходимые атрибуты.
9. Юридический адрес Предприятия: 720739, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Эркиндик, 2.
2. Задачи и функции Предприятия
10. Основными задачами Предприятия являются:
- поисково-разведочные, гидрогеологические работы для водоснабжения городов, промышленных предприятий, сельских населенных пунктов, орошения земель и обводнения пастбищ;
- выполнение на основании договора работ по проектированию, бурению и эксплуатации скважин на воду;
- геоэкологические исследования, инженерно-геологические и гидрогеологические съемки, изучение состояния подземных вод с целью их охраны от истощения и загрязнения, ведение регионального наблюдения за режимом подземных вод по стационарной сети скважин;
- изучение инженерно-геологического состояния плотин высокогорных озер Кыргызской Республики для прогноза их селевой опасности;
- изучение экзогенных геологических процессов;
- изучение режима оползневых процессов для прогноза и предупреждения катастрофических проявлений;
- изучение процесса подтопления;
- разработка легенд карт, методик и требований к гидрогеологическим исследованиям, применительно к современным условиям производства в Кыргызской Республике;
- производство и реализация товаров народного потребления и оказание физическими и юридическими лицами услуг по водоснабжению и другим направлениям, не запрещенным законодательством Кыргызской Республики.
11. В соответствии с возложенными задачами Предприятие выполняет следующие функции:
- поиск и разведка месторождений подземных пресных, термальных и минеральных вод;
- проведение гидрогеологических, геоэкологических, инженерно-геологических и других специализированных геолого-гидрогеологических работ, а также изучение экзогенных геологических процессов;
- бурение скважин по заявкам заказчиков, обслуживание и ремонт эксплуатационных скважин на воду;
- составление проектов на проведение гидрогеологических, инженерно-геологических работ и бурение эксплуатационных скважин на подземные воды на договорных началах;
- подготовка гидрогеологических информационных материалов для нужд потенциальных пользователей;
- выполнение других видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики и отвечающих целям настоящего Устава.
Предприятие осуществляет свою деятельность на основании лицензий (разрешений), выданных соответствующими государственными органами на виды деятельности, подлежащие лицензированию (разрешению) в установленном порядке.
3. Права и обязанности Предприятия
12. Предприятие для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Уставом, вправе:
- заключать в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке сделки (договоры, контракты) и осуществлять иные юридические действия (в том числе кредитные, вексельные и банковские операции);
- приобретать товары, работы и услуги в порядке, установленном законодательстве Кыргызской Республики;
- учреждать в установленном порядке свои представительства и филиалы, необходимые для осуществления деятельности, в соответствии с настоящим Уставом;
- устанавливать условия, порядок и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- вести в установленном порядке экспортные и импортные операции на внешнем рынке;
- иметь собственные основные средства и оборотные средства, состоящие из национальной и валютной частей, а также образовывать фонды за счет средств от производственной деятельности;
- пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте;
- производить расчет за выполненные договорные работы перечислением на расчетный счет и наличными денежными средствами.
13. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада (пая) в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
Защита имущественных прав Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Изъятие у Предприятия основных фондов, оборотных средств и иного используемого Предприятием имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
14. Режим работы и отдыха работников Предприятия, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются нормами трудового законодательства Кыргызской Республики и коллективным договором Предприятия.
15. Убытки, причиненные в результате нарушения имущественных прав государственными органами, юридическими лицами и гражданами, возмещаются Предприятию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
16. Предприятие обязано:
- принимать меры по обеспечению сохранности государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия;
- обеспечивать безопасные условия труда для работников Предприятия и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Предприятия;
- своевременно выполнять обязательства по платежам в бюджет и другим платежам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;
- своевременно представлять отчеты в соответствующие органы, уплачивать налоги и иные платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством Кыргызской Республики.
17. Работники Предприятия обязаны хранить государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, в том числе после прекращения работы на Предприятии в течение периода, установленного законодательством Кыргызской Республики, сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан.
4. Управление Предприятием
18. Непосредственное управление Предприятием осуществляет директор.
19. Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики из числа лиц, предложенных руководителем отраслевого государственного органа.
Директор Предприятия имеет одного заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
20. Директор Предприятия:
- подчиняется в своей работе руководителю отраслевого государственного органа;
- руководит деятельностью Предприятия и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Предприятие;
- обеспечивает выполнение решений Правительства Кыргызской Республики и отраслевого государственного органа;
- без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы во всех государственных органах и организациях республики, в судах общей юрисдикции, заключает договоры, открывает в банках расчетные и другие счета, подписывает банковские и финансовые документы и выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех работников Предприятия, и организует проверку их исполнения;
- осуществляет контроль за деятельностью подразделений Предприятия, утверждает их планы и отчеты;
- утверждает по согласованию с отраслевым государственным органом структуру и штатную численность Предприятия, определяет условия и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- утверждает годовые и текущие планы работы Предприятия по согласованию с отраслевым государственным органом;
- назначает на должности и освобождает от должности работников Предприятия в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
- утверждает должностные инструкции, режим работы, положение об оплате труда и премировании работников Предприятия;
- применяет к работникам Предприятия меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- совершает иные действия, необходимые для выполнения задач и функций Предприятия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом входят в компетенцию отраслевого государственного органа.
Решения директора принимаются в виде приказов и распоряжений.
21. В отсутствие директора Предприятия его обязанности исполняет заместитель директора на основании соответствующего приказа.
5. Имущество Предприятия и финансы
22. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные активы, а также иные материальные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.
23. Прибыль, получаемая Предприятием и его подразделениями в результате хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Часть чистой прибыли в установленных размерах и в сроки подлежит перечислению на расчетный счет уполномоченного государственного органа по управлению государственным имуществом, с последующим направлением в республиканский бюджет. Остаток чистой прибыли используется для создания фондов Предприятия.
24. Предприятие имеет право самостоятельно определять порядок формирования, использования и размеры фондов.
25. Предприятие ведет учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
6. Реорганизация, ликвидация Предприятия
26. Реорганизация, ликвидация Предприятия осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
27. Документы Предприятия хранятся и используются в соответствии с законами Кыргызской Республики «О недрах» и «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43018/