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Окмотпресс: Сообщение от 11.01.2017 г. о реорганизации ГП «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция»

11/01/17 16:41

Постановления №717 от 30 декабря 2016 года

О реорганизации государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

В целях оптимизации деятельности государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 92-94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Реорганизовать государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики путем присоединения к нему государственного предприятия «Сокулукская гидрогеологическая партия» и государственного предприятия «Ошская гидрогеологическая партия».

2. Утвердить Устав государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики согласно приложению.

3. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в трехмесячный срок утвердить передаточные акты реорганизуемых юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков


Приложение

Устав государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики


1. Общие положения

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и регламентирует деятельность государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее — Предприятие).

2. Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, а также настоящим Уставом.

3. Предприятие является правопреемником государственного предприятия «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, государственного предприятия «Сокулукская гидрогеологическая партия» и государственного предприятия «Ошская гидрогеологическая партия».

4. Учредителем Предприятия является Правительство Кыргызской Республики.

Предприятие находится в непосредственном подчинении уполномоченного государственного органа по разработке и реализации государственной политики в сфере недропользования (далее — отраслевой государственный орган).

Предприятие является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, обладает обособленным имуществом и осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета.

5. Полное наименование Предприятия:

- на государственном языке:

«Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы «Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясы» мамлекеттик ишканасы»;

- на официальном языке:

«Государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики».

6. Сокращенное наименование Предприятия:

- на государственном языке: «ККГГЭ» МИ»;

- на официальном языке: «ГП «ККГГЭ».

7. Предприятие вправе в установленном порядке создавать филиалы и представительства, а также образовывать фонды за счет средств от производственной деятельности.

Предприятие имеет следующие филиалы:

- Северный филиал «Сокулукская гидрогеологическая партия»;

- Южный филиал «Ошская гидрогеологическая партия».

8. Предприятие не является собственником имущества, переданного ему на праве хозяйственного ведения.

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в национальной и иностранной валюте в банковских учреждениях Кыргызской Республики, печать, бланки с фирменным наименованием, штамп и другие необходимые атрибуты.

9. Юридический адрес Предприятия: 720739, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Эркиндик, 2.

2. Задачи и функции Предприятия

10. Основными задачами Предприятия являются:

- поисково-разведочные, гидрогеологические работы для водоснабжения городов, промышленных предприятий, сельских населенных пунктов, орошения земель и обводнения пастбищ;

- выполнение на основании договора работ по проектированию, бурению и эксплуатации скважин на воду;

- геоэкологические исследования, инженерно-геологические и гидрогеологические съемки, изучение состояния подземных вод с целью их охраны от истощения и загрязнения, ведение регионального наблюдения за режимом подземных вод по стационарной сети скважин;

- изучение инженерно-геологического состояния плотин высокогорных озер Кыргызской Республики для прогноза их селевой опасности;

- изучение экзогенных геологических процессов;

- изучение режима оползневых процессов для прогноза и предупреждения катастрофических проявлений;

- изучение процесса подтопления;

- разработка легенд карт, методик и требований к гидрогеологическим исследованиям, применительно к современным условиям производства в Кыргызской Республике;

- производство и реализация товаров народного потребления и оказание физическими и юридическими лицами услуг по водоснабжению и другим направлениям, не запрещенным законодательством Кыргызской Республики.

11. В соответствии с возложенными задачами Предприятие выполняет следующие функции:

- поиск и разведка месторождений подземных пресных, термальных и минеральных вод;

- проведение гидрогеологических, геоэкологических, инженерно-геологических и других специализированных геолого-гидрогеологических работ, а также изучение экзогенных геологических процессов;

- бурение скважин по заявкам заказчиков, обслуживание и ремонт эксплуатационных скважин на воду;

- составление проектов на проведение гидрогеологических, инженерно-геологических работ и бурение эксплуатационных скважин на подземные воды на договорных началах;

- подготовка гидрогеологических информационных материалов для нужд потенциальных пользователей;

- выполнение других видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики и отвечающих целям настоящего Устава.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании лицензий (разрешений), выданных соответствующими государственными органами на виды деятельности, подлежащие лицензированию (разрешению) в установленном порядке.

3. Права и обязанности Предприятия

12. Предприятие для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Уставом, вправе:

- заключать в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке сделки (договоры, контракты) и осуществлять иные юридические действия (в том числе кредитные, вексельные и банковские операции);

- приобретать товары, работы и услуги в порядке, установленном законодательстве Кыргызской Республики;

- учреждать в установленном порядке свои представительства и филиалы, необходимые для осуществления деятельности, в соответствии с настоящим Уставом;

- устанавливать условия, порядок и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- вести в установленном порядке экспортные и импортные операции на внешнем рынке;

- иметь собственные основные средства и оборотные средства, состоящие из национальной и валютной частей, а также образовывать фонды за счет средств от производственной деятельности;

- пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте;

- производить расчет за выполненные договорные работы перечислением на расчетный счет и наличными денежными средствами.

13. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада (пая) в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Защита имущественных прав Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Изъятие у Предприятия основных фондов, оборотных средств и иного используемого Предприятием имущества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

14. Режим работы и отдыха работников Предприятия, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются нормами трудового законодательства Кыргызской Республики и коллективным договором Предприятия.

15. Убытки, причиненные в результате нарушения имущественных прав государственными органами, юридическими лицами и гражданами, возмещаются Предприятию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

16. Предприятие обязано:

- принимать меры по обеспечению сохранности государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия;

- обеспечивать безопасные условия труда для работников Предприятия и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников Предприятия;

- своевременно выполнять обязательства по платежам в бюджет и другим платежам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;

- своевременно представлять отчеты в соответствующие органы, уплачивать налоги и иные платежи в порядке и размерах, определяемых законодательством Кыргызской Республики.

17. Работники Предприятия обязаны хранить государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, в том числе после прекращения работы на Предприятии в течение периода, установленного законодательством Кыргызской Республики, сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан.

4. Управление Предприятием

18. Непосредственное управление Предприятием осуществляет директор.

19. Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики из числа лиц, предложенных руководителем отраслевого государственного органа.

Директор Предприятия имеет одного заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

20. Директор Предприятия:

- подчиняется в своей работе руководителю отраслевого государственного органа;

- руководит деятельностью Предприятия и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Предприятие;

- обеспечивает выполнение решений Правительства Кыргызской Республики и отраслевого государственного органа;

- без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы во всех государственных органах и организациях республики, в судах общей юрисдикции, заключает договоры, открывает в банках расчетные и другие счета, подписывает банковские и финансовые документы и выдает доверенности;

- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех работников Предприятия, и организует проверку их исполнения;

- осуществляет контроль за деятельностью подразделений Предприятия, утверждает их планы и отчеты;

- утверждает по согласованию с отраслевым государственным органом структуру и штатную численность Предприятия, определяет условия и размер оплаты труда работников Предприятия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- утверждает годовые и текущие планы работы Предприятия по согласованию с отраслевым государственным органом;

- назначает на должности и освобождает от должности работников Предприятия в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;

- утверждает должностные инструкции, режим работы, положение об оплате труда и премировании работников Предприятия;

- применяет к работникам Предприятия меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

- совершает иные действия, необходимые для выполнения задач и функций Предприятия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом входят в компетенцию отраслевого государственного органа.

Решения директора принимаются в виде приказов и распоряжений.

21. В отсутствие директора Предприятия его обязанности исполняет заместитель директора на основании соответствующего приказа.

5. Имущество Предприятия и финансы

22. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные активы, а также иные материальные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

23. Прибыль, получаемая Предприятием и его подразделениями в результате хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Часть чистой прибыли в установленных размерах и в сроки подлежит перечислению на расчетный счет уполномоченного государственного органа по управлению государственным имуществом, с последующим направлением в республиканский бюджет. Остаток чистой прибыли используется для создания фондов Предприятия.

24. Предприятие имеет право самостоятельно определять порядок формирования, использования и размеры фондов.

25. Предприятие ведет учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

6. Реорганизация, ликвидация Предприятия

26. Реорганизация, ликвидация Предприятия осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

27. Документы Предприятия хранятся и используются в соответствии с законами Кыргызской Республики «О недрах» и «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43018/

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