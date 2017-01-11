Окмотпресс: Сообщение от 11.01.2017 г. о внесении изменений в постановление «О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2016 году»

Постановления №11 от 10 января 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2016 году» от 25 декабря 2012 года № 854



В целях проведения очередной сельскохозяйственной переписи в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О сельскохозяйственной переписи» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2016 году» от 25 декабря 2012 года № 854 следующие изменения:



- в названии постановления цифры «2016» заменить цифрами «2018»;



- пункт 1 изложить в следующей редакции:



«1. Провести очередную сельскохозяйственную перепись на территории Кыргызской Республики с 1 ноября по 30 ноября 2018 года, предусмотрев единовременно учет скота и домашней птицы, а также учет отрасли растениеводства сплошным охватом.



Установить, что сельскохозяйственная перепись в отдаленных зонах республики, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, проводится в период с 1 октября по 30 октября 2018 года.»;



- в абзаце втором пункта 2:



слова «Министерством сельского хозяйства и мелиорации» заменить словами «Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации», цифры «2016» заменить цифрами «2018»;



- пункт 3 изложить в следующей редакции:



«3. Министерству финансов Кыргызской Республики при подготовке законопроекта «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» предусмотреть выделение финансовых средств для подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, обработки, обобщения и публикации результатов, включая выделение средств для содержания дополнительной численности работников, согласно представленным финансовым расчетам Национального статистического комитета Кыргызской Республики, с учетом привлеченных донорских средств.»;



- пункт 31 признать утратившим силу;



- в пункте 32 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;



- в абзаце четвертом пункта 4 цифры «2015» заменить цифрами «2017», цифру «3» заменить цифрой «2»;



- в пункте 43 цифры «2015-2017» заменить цифрами «2017-2019»;



- в названии приложения 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;



- приложение 2 признать утратившим силу;



- в названии приложения 3 цифры «2016» заменить цифрами «2018».



2. Рекомендовать Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.