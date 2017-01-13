Окмотпресс: Сообщение от 13.01.2017 г. о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства»

Постановления №17 от 12 января 2017 года



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства» от 30 декабря 1998 года № 865



В целях приведения Правил о порядке применения процедур процесса банкротства в соответствие с Законом Кыргызской Республики

«О банкротстве (несостоятельности)», руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:





1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Правил о порядке применения процедур процесса банкротства» от 30 декабря 1998 года № 865 следующие изменения и дополнения:



в Правилах о порядке применения процедур процесса банкротства, утвержденных вышеуказанным постановлением:



- в пункте 5.1.25 слова «определенной Законом» заменить словами и цифрами «определенной статьей 99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики»;



- в подпункте 1 пункта 7.2.1 слова и цифры «устанавливается в Законе (статьи 85, 86, 87 и пункт 6 статьи 91 Закона)» заменить словами и цифрами «установлена статьей 99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики»;



- в пунктах 8.1.2, 8.1.9, 8.9.3, 8.9.5, 8.9.7, 9.4.9, 10.16.7, подпункте 6 пункта 10.23.1, подпункте 2 раздела 13.1 и подпункте 1 пункта 13.7.4 слово «Законом» заменить словами и цифрами «статьей 99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики»;



- в подпункте 18 пункта 10.3.1 слова и цифру «Законом (глава 8 настоящих Правил)» заменить словами и цифрами «статьей 99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики»;



- в пункте 10.4.3 слова «принятия решения об избрании специального администратора» заменить словами «назначения его специальным администратором»;



- в пункте 10.4.4 слово «соugieg» заменить словом «соurier»;



- в абзаце первом пункта 10.8.4 слова «банков и иных финансово-кредитных учреждений» заменить словами «финансово-кредитных организаций, не привлекающих депозиты»;



- в пункте 10.9.5 слова «Законом и настоящими Правилами» заменить словами и цифрами «статьей 99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики»;



- подпункт 1 пункта 10.13.1 после слова «действительность» дополнить словами «и законность»;



- абзац четвертый пункта 10.16.2 признать утратившим силу;



- подпункт 2 пункта 10.27.5 дополнить предложением вторым следующего содержания:



«Аукцион может быть осуществлен в электронном формате через электронные площадки.»;



- пункт 10.27.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:



«В случае проведения торгов в электронном формате, специальный администратор обязан использовать электронные торговые площадки, операторы которых будут нести ответственность за проведение торгов в электронном формате.»;



- пункт 10.27.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:



«Если торги проходят в электронном формате, то все участники вправе получить информацию через электронную торговую площадку.»;



- пункт 10.27.10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:



«Извещение о проведении торгов в электронном формате должно быть сделано не менее чем за 14 дней до проведения торгов, с указанием оператора электронной торговой площадки.»;



- пункт 12.1.6 после слов «нескольких действительных» дополнить словами «и законных»;



- пункт 12.1.10 после слов «проверять действительность» дополнить словами «и законность»;



- в пункте 13.7.1 слова «Национальным банком Кыргызской Республики (в отношении должника — банка и иного финансово-кредитного учреждения, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики)» исключить.



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.