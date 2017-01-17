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Окмотпресс: Сообщение от 17.01.2017 г. об освобождении Эдиля Касенова от должности генерального директора ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения»

17/01/17 14:55

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Касенов Эдил Абдыталипович освобожден от занимаемой должности генерального директора Государственного предприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения»

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43378/

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