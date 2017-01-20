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Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о назначении Болсунбека Казакова председателем Фонда по управлению государственным имуществом

20/01/17 13:21

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 января, подписал распоряжение, согласно которому Казаков Болсунбек Күмүшбекович назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43588/

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