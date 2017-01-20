Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. об освобождении Болсунбека Казакова от исполнения обязанностей директора Государственного агентства антимонопольного регулирования

«

»

Библиотеки сегодня нам не нужны. Один компьютер и принтер могут заменить библиотеки. А здания библиотек отдать нужно под детские сады

Депутат фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, на заседании парламента, 18 января 2017 г.