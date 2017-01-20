Окмотпресс: Сообщение от 20.01.2017 г. о внесении изменений и дополнений в постановление о координации обучения государственных и муниципальных служащих за счет средств доноров

Постановление № 26 от 17 января 2017 года



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О координации обучения государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств доноров» от 10 ноября 2014 года № 631



В целях реализации единой государственной политики в сфере обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О координации обучения государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств доноров» от 10 ноября 2014 года № 631 следующие изменения и дополнения:



- наименование изложить в следующей редакции:



«О координации обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств доноров»;



- преамбулу изложить в следующей редакции:



«В целях реализации единой государственной политики в сфере обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:»;



- пункт 1 изложить в следующей редакции:



«1. Утвердить Положение о координации обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств доноров согласно приложению.»;



- абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;



- пункт 4 признать утратившим силу;



во Временном положении о координации обучения государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств доноров, утвержденном вышеуказанным постановлением:



- наименование изложить в следующей редакции:



«Положение о координации обучения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики за счет средств доноров»;



- по всему тексту слова «Временное положение» в различных падежных формах заменить словом «Положение» в соответствующих падежах;



- по всему тексту слова «государственные и муниципальные служащие» и «государственная и муниципальная служба» в различных падежных формах заменить словами «государственные гражданские служащие и муниципальные служащие» и «государственная гражданская служба или муниципальная служба» в соответствующих падежах;



- в пункте 6 слова «уполномоченным органом по делам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики (далее – уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным государственным органом по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы Кыргызской Республики (далее – уполномоченный государственный орган)»;



- в пункте 26 слова «, в случаях, если обучение проведено по тематике общего направления обучения» исключить;



- по всему тексту слова «уполномоченный орган» в различных падежных формах заменить словами «уполномоченный государственный орган» в соответствующих падежах;



в пункте 27:



- дополнить абзацем вторым следующего содержания:



«- стаж работы на государственной гражданской службе и/или муниципальной службе не менее одного года, если срок обучения составляет более трех месяцев;»;



- в абзаце втором слова «государственной и/или муниципальной службе» заменить словами «государственной гражданской службе и/или муниципальной службе»;



- пункт 29 изложить в следующей редакции:



«29. При направлении служащего на обучение за счет средств доноров направляющий госорган/ОМСУ сохраняет за ним на период обучения:



- место работы (должность);



- среднемесячную заработную плату по месту работы, если срок обучения не превышает 3 месяцев, если иное не установлено другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.»;



- по всему тексту слово «контракт» в различных падежных формах заменить словом «договор» в соответствующих падежах;



- в пункте 31 слова «одного года заключается» заменить словами «трех месяцев заключается»;



- пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:



«- при сроке обучения свыше трех месяцев — отработать на государственной гражданской службе или муниципальной службе не менее одного года, если иное не установлено в договоре;»;



- пункт 33 после слов «в соответствии с» дополнить словом «гражданским».



2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.