Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения»

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения».
Закон закрепляет следующие положения.
Амнистия – это акт государственного органа, принятый в форме закона в целях реализации принципа гуманизма и милосердия, касающийся индивидуально неопределенного круга лиц, и предусматривающий освобождение от уголовного наказания.
Закон об амнистии может издаваться в случае необходимости, но не чаще одного раза на протяжении календарного года.
Принятым Законом предусматривается лишь одно правовое последствие применения акта амнистии - освобождение от уголовного наказания (полного или частичного).
Прекращение уголовного дела по акту амнистии не допустимо, поскольку в подобной ситуации возникает вопрос о справедливости и неотвратимости уголовного наказания, защите прав потерпевших лиц и возмещения нанесенного им ущерба.
Действие амнистии распространяется:
- на подсудимых, совершивших преступление на территории Кыргызской Республики, и дела о преступлениях, которые рассматриваются судами Кыргызской Республики;
- на осужденных, отбывающих наказание на территории Кыргызской Республики.
Закон об амнистии не может распространяться на лиц, совершивших уголовные проступки и нарушения.
Учитывая нахождение контингента осужденных преимущественно в местах лишения свободы, Законом предусматривается частичное освобождение от уголовного наказания в форме сокращения сроков наказания в виде лишения свободы на определенный срок в зависимости от категории совершенного преступления (сроки строго фиксированные).
Законом предусматривается ряд ограничений в применении амнистии. Так, амнистия не применяется к подсудимым и осужденным:
- к которым ранее была применена амнистия или помилование;
- к пожизненному лишению свободы;
- совершившим два и более преступления, если хотя бы одно из них не подпадает под действие закона об амнистии;
- в отношении которых применены меры воспитательного или медицинского характера;
- признанным злостными нарушителями режима отбывания наказания.
Кроме того, в Законе предусматривается перечень преступлений (преступления против жизни, должностные преступления, против мира и безопасности человечества и др.), исключающий применение акта амнистии.
Следует отметить, что проект принятого Закона был подготовлен с учетом законодательства Кыргызской Республики и международных норм.
Сроки и порядок вступления в силу принятого Закона предусмотрен Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» - с 1 января 2019 года.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43727/