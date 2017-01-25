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Сообщает пресс-служба президента КР: В Вооруженных силах Кыргызской Республики образованы Сухопутные войска

25/01/17 16:42, ИА «24.kg»

В соответствии с Указом Президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики«О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики» и в целях дальнейшего укрепления военной безопасности страны, образованы Сухопутные войска Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

В соответствии с Указом, командование Сухопутных войск ВС КР определено органом управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями ВС КР, подчиненным непосредственно Генеральному штабу ВС КР.

Командующий Сухопутными войсками ВС КР назначается на должность и освобождается от должности Президентом - Главнокомандующим Вооруженными Силами Кыргызской Республики по представлению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Указом Президента командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Кыргызской Республики назначен полковник Тердикбаев Эрлис Джекшенович.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43860/

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