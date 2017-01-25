Сообщает пресс-служба президента КР: Назначен командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики

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В соответствии с Указом Президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики«О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными Силами Кыргызской Республики», Командование Сил воздушной обороны ВС КР определено единым органом управления авиационными и противовоздушными компонентами, подчиненным непосредственно Генеральному штабу ВС КР.
Командующий Силами воздушной обороны ВС КР назначается на должность и освобождается от должности Президентом - Главнокомандующим Вооруженными Силами Кыргызской Республики по представлению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Указом Президента командующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики назначен Айдаралиев Кылычбек Акимович.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43861/