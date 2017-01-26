Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о гранте в целях подготовки проекта по комплексному повышению производительности молочного сектора в КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) в целях подготовки «Проекта по комплексному повышению производительности молочного сектора в Кыргызской Республике», подписанного 16 августа 2016 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2016 года.

Целью Соглашения является содействие достижению целей Программы развития молочной отрасли в Иссык-Кульской области, посредством поддержки ключевых аспектов этой программы, включая программу развития кормопроизводства, ветеринарных услуг, а также инвестиционной поддержки для фермеров (внутрихозяйственные инвестиции) на проектной территории.

Также цели разработки Проекта заключаются в улучшении экспортного потенциала молочных продуктов в соседние страны (Россию и Казахстан), увеличении доходов фермеров, специализирующихся на производстве молочных продуктов, а также создании новых рабочих мест в рамках сети поставок снабжения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.