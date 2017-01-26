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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашений по проекту «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек»

26/01/17 09:58

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития («Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек»), подписанного 30 ноября 2015 года в городе Бишкек;

Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, мэрией города Бишкек, Бишкекским троллейбусным управлением и Европейским банком реконструкции и развития по инвестиционному гранту, предоставляемому Специальным фондом акционеров ЕБРР по проекту «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек», подписанного 30 ноября 2015 года в городе Бишкек;

Соглашения о внесении изменений №1 в Грантовое соглашение между Кыргызской Республикой, мэрией города Бишкек, Бишкекским троллейбусным управлением и Европейским банком реконструкции и развития по инвестиционному гранту, предоставляемому Специальным фондом акционеров Европейского банка реконструкции и развития по проекту «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек» от 30 ноября 2015 года, подписанного 20 июня 2016 года в городе Бишкек».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2016 года.

 

Целью соглашений является дальнейшее развитие общественного транспорта города Бишкек, улучшение качества транспортного обслуживания населения путем закупки новых троллейбусов, а также разработки и реализации стратегии развития общественного транспорта города Бишкек.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43892/

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