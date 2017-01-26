RSS
facebookfacebookgoogale+
Спасибо, что был: за что благодарить уходящий 2016-й
Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 27 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 03:50
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о выходе из гражданства КР и приеме в него

26/01/17 18:15

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал 3 Указа «О выходе из гражданства Кыргызской Республики» и «О приеме в гражданство Кыргызской Республики». 

Из них 2 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики 188 человек, большую часть которых составляют этнические кыргызы бывшие граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, возвратившиеся на историческую родину и 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 97 человек.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/43957/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ