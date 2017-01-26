Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы о выходе из гражданства КР и приеме в него

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал 3 Указа «О выходе из гражданства Кыргызской Республики» и «О приеме в гражданство Кыргызской Республики».



Из них 2 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики 188 человек, большую часть которых составляют этнические кыргызы бывшие граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, возвратившиеся на историческую родину и 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 97 человек.