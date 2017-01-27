Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о введении в действие кодексов КР

Подписан Закон «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения»

Президент Кыргызкой Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения».

Принятый Закон разработан в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147, решений Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

Законом регламентируется порядок вступления в силу:

Уголовного кодекса Кыргызской Республики - с 1 января 2019 г.;

Кодекса Кыргызской Республики о проступках - с 1 января 2019 г.;

Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики - с 1 января 2019 г.;

Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики - с 1 января 2019 г. (за исключением положений, для которых данным Законом установлены иные сроки введения в действие);

Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» - с 1 января 2019 г.

Принятым Законом (статьи 2-6) в соответствии с требованиями части 4 статьи 17 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» со дня введения в действие вышеуказанных кодексов и Закона предусматривается признать утратившими силу ряд законов и отдельные структурные элементы законов в связи с принятием вышеотмеченных кодексов и закона.

Также Законом предусмотрены поручения Правительству Кыргызской Республики в части реализации вводимых в действие кодексов и закона.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.