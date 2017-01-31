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Сообщает пресс-служба президента КР: Аалы Карашев освобожден от должности первого заместителя руководителя аппарата президента

31/01/17 17:01

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Карашев Аалы Азимович освобожден от занимаемой должности первого заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44175/

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