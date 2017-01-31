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Сообщает пресс-служба президента КР: Сапар Исаков назначен первым заместителем руководителя аппарата президента

31/01/17 17:02

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ о назначении Исакова Сапара Джумакадыровича первым заместителем РуководителяАппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44176/

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