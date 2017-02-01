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Окмотпресс: Сообщение от 01.02.2017 г. о назначении Мурата Джакыпбаева заместителем председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями

1/02/17 17:26

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 февраля, подписал распоряжение, согласно которому Джакыпбаев Мурат Ибраевич назначен заместителем председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44236/

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