Окмотпресс: Сообщение от 01.02.2017 г. об освобождении Женишбека Касымова от должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями

Депутат Рыскелди Момбеков главе Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбеку Жумаканову на заседании ЖК, 1 февраля 2017 г.

Что вы сделали, кроме того, как Китаю продавали ослов?

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Мне так и не понятен вопрос по Скрябина, кто кому и что продал

Депутат Ирина Карамушкина, на заседании депутатской комиссии по расследованию продажи арестованного имущества Максима Бакиева, 31 января 2017 г.