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Окмотпресс: Сообщение от 01.02.2017 г. об освобождении Женишбека Касымова от должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями

1/02/17 17:27

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1февраля, подписал распоряжение, согласно которому Касымов Женишбек Абдилович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44237/

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