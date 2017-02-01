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Окмотпресс: Сообщение от 01.02.2017 г. об освобождении Нурмамата Эсенкулова от должности заместителя министра образования и науки

1/02/17 17:54

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 февраля, подписал распоряжение, согласно которому Эсенкулов Нурмамат Жокенович освобожден от занимаемой должности заместителя министра образования и науки Кыргызской Республики.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44242/

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