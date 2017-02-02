Окмотпресс: Сообщение от 02.02.2017 г. об освобождении Чынары Мамидиновой от должности статс-секретаря Министерства юстиции

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» подписал распоряжение, согласно которому Мамидинова Чынара Кудайбердиевна освобождена от занимаемой должности статс-секретаря Министерства юстиции Кыргызской Республики.



Как отмечается, основанием для этого послужило представления министра юстиции Кыргызской Республики от 30 января 2017 года.