Сообщает пресс-служба президента КР: Эльвира Сариева назначена заместителем руководителя аппарата президента КР

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ о назначении Сариевой Эльвиры Кубанычбековны заместителем Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив ее от ранее занимаемой должности.
URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44317/