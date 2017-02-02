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Сообщает пресс-служба президента КР: Эльвира Сариева назначена заместителем руководителя аппарата президента КР

2/02/17 17:30

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ о назначении Сариевой Эльвиры Кубанычбековны заместителем Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив ее от ранее занимаемой должности.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44317/

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