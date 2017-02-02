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Окмотпресс: Сообщение от 02.02.2017 г. об освобождении Аманкана Кенжебаева от должности акима Сокулукского района

2/02/17 18:29

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 февраля, подписал распоряжение, согласно которому Кенжебаев Аманкан Батырбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44326/

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