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Окмотпресс: Сообщение от 02.02.2017 г. об освобождении Тынарбека Супатаева от должности акима Кеминского района

2/02/17 18:44

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 февраля, подписал распоряжение, согласно которому Супатаев Тынарбек Усубалиевич освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Кеминского района Чуйской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44328/

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