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Окмотпресс: Сообщение от 02.02.2017 г. об объявлении выговора заместителю министра культуры, информации и туризма Фархату Бекманбетову

2/02/17 18:49

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей заместителю министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Бекманбетову Фархату Шаршеновичу объявлен выговор.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/44329/

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