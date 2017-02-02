Окмотпресс: Сообщение от 02.02.2017 г. об объявлении выговора заместителю министра культуры, информации и туризма Фархату Бекманбетову

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей заместителю министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Бекманбетову Фархату Шаршеновичу объявлен выговор.
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