Окмотпресс: Постановление о внесении изменений и дополнений

Постановления Правительства КР № 56 от 2 февраля 2017 года



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов» от 7 мая 2015 года № 276

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов» от 7 мая 2015 года № 276 следующие изменения и дополнения:

в Положении о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 9:

в абзаце втором слова «статс-секретарь Министерства юстиции Кыргызской Республики или» исключить;

в абзаце четвертом слова «и статс-секретари» исключить;

— в первом предложении пункта 14 текста на официальном языке слова «в два месяца» заменить словами «в квартал»;

— пункт 15 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Уважительными причинами являются участие в заседании Правительства Кыргызской Республики, в мероприятиях, проводимых Президентом Кыргызской Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, руководством Правительства Кыргызской Республики, а также во встречах с представителями государственных органов иностранных государств и международных организаций, командировки, освобождение от трудовых обязанностей по причине отпуска и по состоянию здоровья.«;

— абзац третий подпункта 1 пункта 25 дополнить вторым предложением следующего содержания:

«В доработке проекта нормативного правового акта должны быть задействованы представители государственного органа, внесшего соответствующий проект нормативного правового акта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.