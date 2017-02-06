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Окмотпресс: Об утверждении временного положения о порядке лицензирования

Постановления Правительства КР № 67 от 3 февраля 2017 года

Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования импорта, экспорта вооружений и военной техники, а также иной продукции военного назначения

В целях принятия соответствующих мер по регулированию и контролю за оборотом товаров военного назначения, в соответствии с законами Кыргызской Республики «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Временное положение о порядке лицензирования импорта, экспорта вооружений и военной техники, а также иной продукции военного назначения согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2018 года.

Премьер-министр С. Ш. Жээнбеков
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/44527/
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