Окмотпресс: О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области ТЭК

Постановления Правительства КР № 59 от 3 февраля 2017 года



О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области топливно-энергетического комплекса

В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности субъектов предпринимательства в области топливно-энергетического комплекса, в соответствии с Законом Кыргызской Республики

«О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области топливно-энергетического комплекса

(далее — Временное положение) согласно приложению.

2. Установить, что Временное положение действует до 31 декабря 2018 года.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года

№ 260 следующее изменение:

— главу 37 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного вышеуказанным постановлением, признать утратившей силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.