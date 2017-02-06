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Окмотпресс: О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области ТЭК

Постановления Правительства КР № 59 от 3 февраля 2017 года

О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности в области топливно-энергетического комплекса

В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности субъектов предпринимательства в области топливно-энергетического комплекса, в соответствии с Законом Кыргызской Республики

«О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области топливно-энергетического комплекса
(далее — Временное положение) согласно приложению.

2. Установить, что Временное положение действует до 31 декабря 2018 года.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 31 мая 2001 года
№ 260 следующее изменение:

— главу 37 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного вышеуказанным постановлением, признать утратившей силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр C. Ш. Жээнбеков
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/44529/
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