Окмотпресс: Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства-5»

Постановления Правительства КР № 58 от 3 февраля 2017 года
Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 5»
В целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызской Республики для своевременного проведения
1. Утвердить Проект «Финансирование сельского хозяйства — 5» согласно приложению.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики и Министерству экономики Кыргызской Республики в установленном порядке:
— заключить соответствующие соглашения о субсидировании процентных ставок с коммерческими банками и специализированными
— профинансировать первый транш субсидии из средств республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2017 год;
— предусмотреть в проекте Закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019–2020 годы» необходимые средства для финансирования второго и третьего траншей субсидий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.