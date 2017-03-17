18:47
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Официально

Прекращены полномочия судей военных судов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 3 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, конституционным Законом Кыргызской Республики «О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» от 23 декабря 2016 года № 216 и Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 23 декабря 2016 года № 217, предусматривающих передачу штатных единиц судей военных судов в соответствующие местные суды Кыргызской Республики, а также по предложению Совета судей Кыргызской Республики постановляется:

1. Прекратить с 1 марта 2017 года осуществление полномочий судей военных судов для нижеследующих судей местных судов:

Военного суда Кыргызской Республики:

— Джунусова Эркина Маткаримовича;

— Сулайманова Жолдошбека Атакеевича;

Военного суда Бишкекского гарнизона:

— Карабекова Алмаза Маматбековича;

— Тентимишова Марлэна Бактыгуловича;

Военного суда Ошского гарнизона:

— Кабылбекова Таалайбека Мейманжановича;

— Суеркулова Эрлана Оморалиевича

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/47490/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Эркин Сопоков назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в Стамбуле
Азамат Усенов назначен Послом Кыргызской Республики в Китае
Канайым Бактыгулова освобождена от должности Посла КР в Китае и Монголии
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Заместителю министра экономики Кыргызстана объявлен выговор
Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов КР
Чинара Адамкулова освобождена от должности ректора КНУ
Прекращены полномочия президента Национальной академии наук КР
Данияр Мукашев назначен Послом КР в Италии по совместительству
Популярные новости
Подписан указ о&nbsp;роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Подписан указ о&nbsp;роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Бизнес
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!