Подписан закон о ратификации кредитного соглашения с Исламским банком развития

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития о финансировании Проекта развития ирригационной системы Сарымсак в Кыргызской Республике, подписанного 5 сентября 2016 года».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 9 февраля 2017 года.
Целью вышеуказанного Проекта является обеспечение новыми орошаемыми землями сельских жителей для выращивания сельхозпродукции, для улучшения
Выполнение в рамках Проекта
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.