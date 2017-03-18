18:48
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Официально

Подписан закон о ратификации кредитного соглашения с Исламским банком развития

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития о финансировании Проекта развития ирригационной системы Сарымсак в Кыргызской Республике, подписанного 5 сентября 2016 года».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 9 февраля 2017 года.

Целью вышеуказанного Проекта является обеспечение новыми орошаемыми землями сельских жителей для выращивания сельхозпродукции, для улучшения социально-экономического положения в регионе.

Выполнение в рамках Проекта строительно-монтажных работ на водохозяйственном объекте позволит ввести около 2000 га новых орошаемых земель и повысить водобеспеченность на площади 1600 га в Кара-Бууринском районе Таласской области.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/47536/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Решение о предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития КР
Распоряжение о подготовке к проведению праздничных мероприятий к Дню Победы
О внесении изменений в соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан
Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях
Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР
О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызстана
Утверждено положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций
Об утверждении положения о тендере на строительство малых гидроэлектростанций
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Подписан указ о&nbsp;роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Подписан указ о&nbsp;роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Бизнес
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!