Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах».
Закон принят в целях совершенствования законодательства путем приведения положений некоторых законов с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах».
В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в законы «О культуре», «О библиотечном деле», «Об охране и использовании
В частности, вносятся изменения, согласно которым решения, а также действия или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах».