Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

Закон принят в целях совершенствования законодательства путем приведения положений некоторых законов с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в законы «О культуре», «О библиотечном деле», «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики».

В частности, вносятся изменения, согласно которым решения, а также действия или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах».