Постановления Правительства КР № 154 от 15 марта 2017 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» от 30 августа 2016 года № 118, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Приложения