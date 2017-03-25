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Подписан Закон «О внесении изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики».

Закон был принят Жогорку Кенешем 15 февраля 2017 года.

Целью Закона является предоставление Правительству полномочий по регулированию земельных отношений в области предоставления в аренду земельных участков, находящихся в пользовании у государственного землепользования.

С этой целью Закон вносит дополнение в статью 23 Земельного кодекса о том, что порядок и условия передачи в аренду земельного участка, находящегося в пользовании у государственного землепользователя, устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/47876/
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