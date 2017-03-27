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Внесены изменения в закон о международных договорах Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 февраля 2017 года.

Целью Закона является совершенствование некоторых вопросов, связанных с выполнением внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу международных договоров, заключенных Кыргызской Республикой.

Положениями принятого Закона вносятся поправки в Закон «О международных договорах Кыргызской Республики» в части закрепления за Правительством Кыргызской Республики полномочий по определению сроков внесения заинтересованными министерствами, государственными комитетами и административными ведомствами Кыргызской Республики предложений о ратификации или утверждении международных договоров. При этом следует отметить, что будут касаться только определенных категорий международных договоров.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/48033/
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