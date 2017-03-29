Утверждено Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал
Положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике определяет общие условия организации для реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций, а также позволяет устанавливать сроки и условия проведения тендера.
Вместе с тем, утвержденный документ регулирует отношения, возникающие между организатором и участниками тендера, предусматривает организацию согласованных действий при рассмотрении и принятии решений каждым из участников, защиту их прав и законных интересов при проведении тендера.
Важно подчеркнуть, что проведение тендера говорит об открытости и прозрачности, а также отсутствия лоббирования интересов той или иной компании со стороны государства. При этом, в ходе проведения тендера представляется широкая возможность определения реальных возможностей потенциального инвестора, путем изучения представленной потенциальным инвестором информации о своих финансовых показателях, деловой репутации и опыта реализации проектов в аналогичной сфере деятельности.
Необходимо отметить, что за последние годы, внутренний рынок потребителей значительно увеличился, при этом возможности по выработке электроэнергии существующих гидроэлектростанций и тепловых электростанций остаются на прежнем уровне.
Исходя из этого возникает необходимость в использовании альтернативных, эффективных и экономически выгодных способов энергообеспечения потребителей республики. Одним из таких способов является использование потенциала гидроэнергетических ресурсов малых рек и водотоков, имеющихся во всех регионах республики.
На сегодняшний день в Кыргызской Республике существует возможность сооружения 87 новых малых ГЭС с суммарной мощностью 178 МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд. кВтч, где из них 63 — являются перспективными. В целом, суммарный гидроэнергетический потенциал, обследованных на территории республики 172 рек и водотоков, с расходом воды от 0,5 до 50 куб.