Правительство продлило срок аренды здания офиса ОАО «Айыл Банк»

Правительство Кыргызской Республики продлило на три года срок аренды здания, где располагается центральный офис Открытого акционерного общества «Айыл Банк», расположенного в городе Бишкеке на улице Пушкина, 50.
Соответствующее распоряжение правительства Кыргызской Республики подписал
Данное решение принято в целях оказания государственной поддержки, укрепления
Исходя из этого и в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О правительстве Кыргызской Республики» принято решение предоставить «Айыл Банку» на условиях договора возмездного пользования (аренды) сроком до 3 лет здание, расположенное по адресу: город Бишкек, улица Пушкина, 50.
Управлению делами президента и правительства Кыргызской Республики поручено в установленном порядке заключить с
Отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики