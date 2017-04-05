18:47
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Официально

Ратифицирован протокол о присоединении Армении к соглашению в рамках ЕАЭС

Подписан Закон о ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанного 2 декабря 2015 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Основной целью Соглашения является укрепление здоровья населения государств-членов ЕАЭС путем обеспечения доступа к безопасным, эффективным и качественным медицинским изделиям.

Соглашение устанавливают единые принципы и правила обращения изделий медицинского назначения в целях формирования общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

В соответствии с Соглашением государства-члены проводят скоординированную политику в сфере обращения медицинских изделий посредством:

— принятия мер, необходимых для гармонизации национального законодательства государств-членов в сфере обращения медицинских изделий;

— принятия единых правил и требований регулирования обращения медицинских изделий;

— обеспечения единства обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству медицинских изделий на территориях государств-членов и их соблюдения;

— обеспечения единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских изделий;

— гармонизации законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения медицинских изделий.

Согласно положениям Протокола Республика Армения присоединяется к вышеуказанному Соглашению

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/48826/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Канайым Бактыгулова освобождена от должности Посла КР в Китае и Монголии
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Заместителю министра экономики Кыргызстана объявлен выговор
Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
О внесении изменения и дополнения в постановление правительства КР
О внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР
Закон о ратификации соглашения с Швейцарией о визе владельцев диппаспортов
Закон о ратификации протокола о присоединении Армении к соглашению ЕАЭС
Популярные новости
Подписан указ о&nbsp;роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Подписан указ о&nbsp;роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Бизнес
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!