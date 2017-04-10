Закон о ратификации соглашения с Швейцарией о визе владельцев диппаспортов

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Швейцарским Федеральным Советом о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов, подписанного 20 сентября 2016 года в городе
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.
Соглашение предусматривает для владельцев действительных национальных дипломатических паспортов освобождение от требований получения визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны на срок, не превышающий девяноста(90) дней в течение периода из ста восьмидесяти (180) дней.
Ратификация указанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Швейцарской
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.