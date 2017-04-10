О внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР

Постановление Правительства КР № 178 от 27 марта 2017 года



О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 14 октября 2016 года № 549 следующие изменения и дополнение:

— наименование постановления изложить в следующей редакции:

«О вопросах Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики»;

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Переименовать Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики в Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики.«;

— дополнить пунктом 1 1 следующего содержания:

«1 1. Передать Государственному агентству по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики функции по продвижению и развитию экспорта от Государственного предприятия «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики, со штатом в количестве 4 единиц из центрального аппарата и 7 единиц — из территориальных служб, с финансовыми и материально-техническими средствами.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации структуры Министерства экономики Кыргызской Республики» от 2 декабря 2016 года № 642 следующее изменение:

— абзац второй пункта 2 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.