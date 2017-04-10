О внесении изменения и дополнения в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 196 от 3 апреля 2017 года
Об одобрении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 21 июля 2016 года № 411
В связи с функциональными и структурными изменениями в системе государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 2 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 21 июля 2016 года № 411 следующие изменение и дополнение:
в Перечне уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, одобренном вышеуказанным постановлением:
— пункты 1 и 8 признать утратившими силу;
— дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.».
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассмотреть вопрос о внесении поправок в Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, во внеочередном порядке.
4. Назначить министра экономики Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 3 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.