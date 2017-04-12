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Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Водный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О воде»)».

Закон был принят Жогорку Кенешем 2 марта 2017 года.

Целью Закона является приведение Водного кодекса и Закона «О воде» в соответствие с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах» от 31 июля 2015 года № 210, устанавливающим порядок обжалования административных актов.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/49320/
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