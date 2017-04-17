18:48
+21
USD 67.88
EUR 72.30
RUB 1.21
Официально

Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях.

Кодекс принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Кодекс был разработан в рамках мер по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике принятого Указом Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2013 года № 147 и решениями Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.

Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях преследует следующие цели:

— защита правопорядка;

— предупреждение совершения правонарушений;

— восстановление социальной справедливости;

— воспитание лиц в духе уважения закона.

В Кодексе о нарушениях устанавливается ответственность и меры государственного воздействия в отношении частных лиц либо иных юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных органов) за невыполнение установленных государством правил, а также предусмотрены соответствующие процедуры их реализации.

Введение в действие данного Кодекса предусмотрено с 1 января 2019 года.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/49651/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Закон «О пожарной безопасности»
О внесении изменений в соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан
Подписан Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты
О внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР
О плане мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза в КР
О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызстана
Утверждено положение о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций
Об утверждении положения о тендере на строительство малых гидроэлектростанций
Внесены изменения в закон о международных договорах Кыргызстана
Подписан Закон «О внесении изменения в Земельный кодекс Кыргызской Республики»
Популярные новости
Об&nbsp;утверждении технической спецификации Государственного флага и&nbsp;герба КР Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР
Подписан указ о&nbsp;роспуске Джалал-Абадского городского кенеша Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша
Подписан указ о&nbsp;роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей Кыргызстана
Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района Улан Доконбаев назначен акимом Ак-Суйского района
Бизнес
Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;развитие сети Мобильный оператор О! продолжает активно инвестировать в развитие сети
Если&nbsp;друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски Если друг оказался вдруг, или Бизнес по-кыргызски
Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие Служба поддержки клиентов MegaCom отпраздновала свое 11-летие
Такого еще не&nbsp;было: Beeline дарит &laquo;Подарок каждому&raquo;! Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!