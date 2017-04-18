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Распоряжение о подготовке к проведению праздничных мероприятий к Дню Победы

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому в целях проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, воздавая должное героизму, стойкости и самоотверженности кыргызстанцев, проявленных ими на фронте и в тылу в годы войны Правительству Кыргызской Республики поручено:

— разработать план праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и обеспечить повсеместно высокий уровень их проведения;

— решить вопросы финансового и организационного обеспечения мероприятий.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/49768/
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