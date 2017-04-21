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Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ч. Т. Айтматова»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ч. Т. Айтматова», согласно которому, учитывая выдающийся вклад Чынгыза Торекуловича Айтматова в отечественную и мировую культуру и литературу, а также в связи с предстоящим в 2018 году 90-летием со дня его рождения постановляется:

1. Отметить 90-летие со дня рождения Ч. Т. Айтматова на высоком национальном и международном уровне.

2. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— образовать в 2-месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Ч. Т. Айтматова, а также разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий;

— предусмотреть выделение необходимых финансовых средств из республиканского бюджета Кыргызской Республики для реализации указанного плана подготовки и проведения мероприятий.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/50107/
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