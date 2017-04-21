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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности).

Закон принят Жогорку Кенешем 16 марта 2017 года.

Целью принятого Закона является улучшение эффективности деятельности адвокатов при осуществлении защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Принятым Законом предусматривается:

— сокращение срока рассмотрения адвокатского запроса (с одного месяца на 14 рабочих дней);

— установление административной ответственности за неправомерный отказ или несвоевременное предоставление информации, запрошенной по адвокатскому запросу;

— составление протоколов по данным правонарушениям возлагается на должностных лиц органов прокуратуры, а суд будет рассматривать и налагать взыскания за данные правонарушения.

Закон вступает в силу по истечении десятидней со дня официального опубликования.
Ссылка: http://www.24.kg/ofitsialno/50118/
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